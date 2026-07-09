В Кремле назвали последствия эскалации на Украине

В Кремле заявили, что эскалация на Украине приведёт к увеличению буферной зоны и может продлить СВО.

«Дальнейшая эскалация, возможно, продлит СВО... Это приведёт к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности.

В Кремле оценили слова Трампа про закрытие неба над Украиной

Также американский президент заявил, что посетит Украину в подходящее время.