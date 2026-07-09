В Кремле оценили слова Трампа про закрытие неба над Украиной

Вопрос «закрытия неба» над Украиной, о котором говорил американский лидер Дональд Трамп, ещё предстоит осмыслить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что эта тема ранее не обсуждалась. По его словам, возможное «закрытие неба» над Украиной подразумевает работу натовских военных, а это то, против чего проводится специальная военная операция.

«Вот это нужно понимать. Поэтому, конечно, это ещё предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан», — подчеркнул Песков.

Накануне Трамп допустил, что Вашингтон может обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности.

Трамп заявил о возможности США закрыть небо над Украиной

Также американский президент заявил, что посетит Украину в подходящее время.