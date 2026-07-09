В МИД Италии приняли решение о высылке двух военных атташе посольства России в Риме, сообщил глава ведомства Антонио Таяни.

«Правительство приняло решение о высылке двух военных атташе посольства России в Италии за шпионскую деятельность», — написал он в Х.

Власти проинформировали российского посла о том, что Иван Горбачёв и Михаил Астахов должны покинуть Рим в течение трёх дней.

4 мая стало известно, что Австрия объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата из-за якобы потенциального шпионажа.

В МИД РФ сделали заявление о дипломатическом присутствии в ЕС

Посольство России в Вене предупреждало, что Москва жёстко отреагирует на решение Австрии о высылке российских дипломатов.