Галузин: Европа рассматривает переговоры с Россией как ширму для эскалации

Страны Европы воспринимают возможные контакты с Россией как прикрытие для подготовки к эскалации. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Михаил Галузин.

«Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры... не как возможность сближения позиций... а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва намерена вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с теми, кто действительно заинтересован в достижении мира, и не приемлет шантажа и ультиматумов.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев настроены на урегулирование украинского конфликта.