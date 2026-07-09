В Госдуме пригрозили «стереть с лица земли» Эстонию в одном случае

Если Эстония предпримет агрессивные шаги в сторону России, она будет «стерта с лица земли». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ру».

Ранее стало известно, что Эстония начнет закупать оружие у Украины в рамках соглашения о военном сотрудничестве. По словам эстонского министра обороны Ханно Певкура, речь идет в том числе о беспилотниках и средствах дальнего поражения.

Комментируя эту новость, Колесник заявил, что у Эстонии «суицидальные настроения».

«Если со стороны Эстонии будет произведен хоть какой-то агрессивный акт в сторону России, Эстонию просто сотрут с лица земли, они должны это понимать», — пригрозил депутат.

Он подчеркнул, что, в случае использования Таллином закупленного у Киева оружия, придется принимать контрмеры.

Парламентарий добавил, что не понимает, почему Эстония ведет агрессивную риторику. По его мнению, до недавнего времени у Москвы не было разногласий с Таллином.

Эстония вызвала российского дипломата

В июне сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что страны Запада переходят к новой фазе войны против России. Он подчеркнул, что государства НАТО, помимо ракет, также предоставляют ВСУ разведданные и беспилотники для атак на промышленные, военные и гражданские объекты.