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В МИД РФ обвинили Ереван в оправдании нацизма после назначения Ованнисяна

Национальная Служба Новостейиещё 1

Назначение в Армении на пост главы оборонного университета Арцуна Ованнисяна, восхищавшегося Гитлером, предает память армянского народа. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

В МИД РФ обвинили Ереван в оправдании нацизма
© РИА Новости

Она подчеркнула, что такие назначения в Ереване направлены на разрыв общей исторической памяти народов бывшего СССР. Главное, что они вычеркивают факты о решающей роли советских народов в победе над нацизмом.

Ованнисян возглавил Национальный оборонный исследовательский университет Армении.

Ранее чиновник открыто заявлял, что, если бы фашистская Германия победила в Великой Отечественной Войне, то Гитлер создал бы «независимую, историческую Армению», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».