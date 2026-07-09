Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Мозамбик. Это уже его четвертое посещение этой африканской страны. Глава российского МИД прилетал в Мапуту в 2013, 2018 и 2023 годах. И вот он снова тут.

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Мозамбик стал третьей страной в рамках нынешнего африканского турне Лаврова. Он уже посетил Эфиопию и Нигер. В Аддис-Абебе российский министр провел переговоры с председателем Комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом, главой МИД Эфиопии МИД Эфиопии Гедионом Тимотеосом и премьер-министром Абием Ахмедом. А в Ниамее Лавров принял участие в заседании глав МИД России и Альянса государств Сахеля.

В Мозамбике глава российского внешнеполитического ведомства, как ожидается, проведет переговоры с министром иностранных дел республики Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш. И им заранее обеспечен успех, ведь Лукаш считает Лаврова своим "старшим братом". Она прямо так к нему и обратилась, когда прилетала в Москву год назад.

Впрочем, это и не удивительно, учитывая совместную историю двух стран. Отношения России и Мозамбика уходят во времена войны за независимость 1964-1974 годов. В благодарность за помощь Советского Союза в той борьбе Мозамбик разместил на своем флаге изображение автомата Калашникова. Это единственный в мире государственный флаг, на котором можно увидеть современное огнестрельное оружие. Военно-техническое сотрудничество остается одним из приоритетных и до сих пор.

Этот факт во время прошлого визита подтвердил глава МИД РФ. Он заверил, что Москва готова и дальше поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для повышения обороноспособности и антитеррористического потенциала.

Президент Мозамбика Даниэль Франсишку Шапу, возглавивший страну в 2025 году, ранее высоко оценил сотрудничество в этой сфере. Он назвал Москву стратегическим партнером Мапуту в деле борьбы терроризмом, а обеспечение безопасности и мира - главным приоритетом страны.

Но военными делами сотрудничество не ограничивается. Россия и Мозамбик укрепляют и расширяют связи в сферах образования, здравоохранения, науки, технологии и сельского хозяйства. А после прошлогодних наводнений Россия направила в Мозамбик около 30 тонн гуманитарной помощи.

Хорошие перспективы взаимодействия имеются и в сферах газодобычи, геологоразведки, электроэнергетике, сельском хозяйстве и в рыболовстве. Мозамбик обладает богатыми природными ресурсами, занимает второе место по добыче в Африке алюминия, бериллия и тантала, обладает большими запасами угля. В республике были найдены нефть, газ и уран. Тем не менее экономика страны основана на сельском хозяйстве (и это при том, что 90 процентов плодородных земель, имеющихся в распоряжении государства, остаются невозделанными).

Но нынешний президент Шапу намерен это исправить. Во время предвыборной гонки он обещал восстановление национальной промышленности, создать рабочие места для молодежи. По его словам, Мозамбик заинтересован в привлечении частных и государственных российских компаний для сотрудничества в сферах туризма, сельского хозяйства, добычи минеральных ресурсов и полезных ископаемых, энергетики, промышленности, инфраструктуры, социальной сферы. Нюансы такого взаимодействия явно станут предметом обсуждений в ходе нынешнего визита Лаврова в Мапуту.