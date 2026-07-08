Захарова обратилась к НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к странам НАТО. Ее обращение опубликовано на сайте МИД.

По словам Захаровой, членам альянса стоит «остановиться и поразмышлять», чтобы не принимать безответственных решений. Она также добавила, что действия НАТО могут привести мир к катастрофе.

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«Как констатировал Марк Рютте, "нет времени на раздумья". А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то, возможно, не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир», — заявила она.

Ранее Захарова прокомментировала заявление Украины по решению МОК по поводу российских спортсменов.