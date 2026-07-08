Сенатор предупредил США о возможной войне из-за закрытия неба Украины

Закрытие воздушного пространства над Украиной со стороны США будет означать начало войны. Об этом первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил в беседе с «Лентой.ру».

© nsn.fm

Сенатор выразил мнение, что американский лидер не до конца понимает последствия такого шага. По словам Джабарова, военные быстро объяснят Трампу, что это означает войну с применением стратегических видов вооружения.

Парламентарий пояснил, что закрытие неба создает асимметричную ситуацию, при которой украинские беспилотники смогут атаковать российские объекты, тогда как российские ракеты будут уничтожаться еще на подлете к территории Украины.

Джабаров предположил, что заявление Трампа могло прозвучать под влиянием атмосферы саммита НАТО и европейских союзников. Сенатор выразил уверенность в нереализуемости подобного варианта и сомневается, что американский президент будет возвращаться к этой теме.

Ранее Дональд Трамп допустил возможность обеспечения закрытого неба над Украиной в рамках гарантий безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».