Лавров проводит переговоры с президентом одной из стран Африки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Ниамей, где состоялась его встреча с президентом Нигера Абдурахманом Чиани. Глава российского дипведомства был принят лидером страны в столице республики.

Переговоры начались с формата «тет-а-тет». Этому предшествовали консультации в расширенном составе — с участием глав МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Стороны обменялись приветствиями и рукопожатиями перед началом встречи.

Визит Лаврова в Нигер стал первым в его карьере. Он прибыл в Ниамей для участия в министерской встрече Россия — Альянс государств Сахеля. В столицу Нигера российский министр прибыл из Аддис-Абебы, где началось его африканское турне, передает пресс-служба дипломатического ведомства.

В июле 2024 года в Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию о создании Конфедерации Альянса государств Сахеля. Документ предполагает координацию внешней политики, экономических связей и сотрудничество в сфере безопасности.