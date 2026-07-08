Запас прочности российской энергосистемы является одним из самых высоких в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Президент также назвал временными трудности с топливом в стране. Он отметил, что ситуация в том числе связана с попытками противника сорвать сезон отпусков.

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На совещании главе государства доклады представил вице-премьер Александр Новак. Он рассказал, что ситуация с топливом в стране частично стабилизировалась, но еще остается непростой, а спрос вырос примерно на треть. Вице-премьер также подчеркнул, что кабмин продолжает предпринимать дополнительные меры для стабилизации ситуации. По его словам, в июле начнется импорт топлива из других стран.

Ранее Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом.