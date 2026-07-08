Глава Севастополя доложил о критической ситуации с топливом в Крыму

На совещании под руководством президента России Владимира Путина губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил о критической ситуации с топливом в регионе.

По словам чиновника, стоимость бензина в городе выросла более чем в два раза: цена за литр марки АИ-95 достигла 197 рублей.

В ответ на доклад глава государства поручил ответственным лицам ускорить принятие конкретных мер по обеспечению Крыма бензином.

Президент подчеркнул, что необходимо переходить от слов к делу и прекратить «проявлять готовность рассмотреть» проблему, а начать её решать.

Также вице-премьер правительства Александр Новак заявил, что спрос на топливо вырос на треть, это привело к дополнительным загрузкам АЗС. Он отметил, что ситуация с топливом частично стабилизирована, но пока остается непростой.