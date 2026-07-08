Лавров передал лидерам стран Сахеля приглашение Путина посетить Москву

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в Ниамей передал официальное послание от президента России Владимира Путина.

Российский лидер позвал глав Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетить Москву, передает ТАСС.

Обращаясь к участникам встречи Альянса государств Сахеля, глава российского внешнеполитического ведомства озвучил слова президента.

«В октябре в Москве состоится третий саммит Россия – Африка, и президент Путин, пожелав успеха нашей встрече, просил передать вашим руководителям, что будет весьма и весьма рад видеть президентов Буркина-Фасо, Мали и Нигера на этой встрече в верхах», – сказал министр.

Ранее Путин подписал указ о проведении третьего саммита Россия – Африка в Москве.

Президент Гвинеи-Бисау Орта Инта-А принял официальное приглашение на это масштабное мероприятие.

Лавров выразил надежду на личное присутствие председателя комиссии Афросоюза Махмуда Али Юсуфа.