Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла сдержать слёз, комментируя ситуацию с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул, осуждённой на семь лет лишения свободы.

Дипломат эмоционально описала тяжёлые условия содержания Гуцул и пообещала, что Россия не оставит её в беде.

«Мало я видела тех, кто мог вынести эти застенки, эту пытку разделения с семьёй. Нечеловеческую пытку — молодую женщину буквально третируют, издеваются над ней тем, что она не может увидеть своих близких, своё всё, продолжение себя», — сказала Захарова, прослезившись.

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Она добавила, что преклоняется перед Гуцул, её родственниками и всеми неравнодушными гражданами Молдавии, которые поддерживают главу Гагаузии.

«Сил вам. Россия никогда не оставит в беде. Думаю, в этом убеждались не раз — Россия не бросает тех, кто поддерживает традиционные ценности», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Её обвиняли в финансировании ныне запрещённой в Молдавии партии «Шор». Приговор вынесла судья Кучереску. 28 мая апелляционная палата Кишинёва оставила это решение в силе.

Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию «Действие и солидарность», негласным лидером которой является президент страны Майя Санду, в политическом давлении на автономию.

Гагаузия — это автономное территориальное образование на юге Молдавии, где большинство населения составляют гагаузы — тюркоязычный православный народ. Регион исторически поддерживает тесные связи с Россией и выступает за сохранение пророссийского вектора во внешней политике Молдавии. Дело Гуцул вызвало широкий резонанс как в самой Молдавии, так и за её пределами, разделив общество на сторонников и противников судебного решения.