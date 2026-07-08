Госдума ужесточила правила пребывания детей мигрантов в России

Депутаты приняли в окончательном чтении закон, согласно которому дети иностранных граждан после достижения 18 лет обязаны в течение 30 дней покинуть РФ либо оформить трудовой патент. Документ также содержит нормы, усиливающие контроль за миграционными процессами в целом, передает aif.ru.

Согласно новым правилам, несовершеннолетние могут находиться в стране на основании патента одного из родителей, который, в свою очередь, обязан выплачивать налог за каждого ребенка. Если срок действия патента аннулируется, семья должна покинуть Россию в течение 15 дней.

Закон вводит требование о финансовой самостоятельности мигрантов: иностранцы обязаны обеспечивать себя и своих родственников на уровне прожиточного минимума, установленного в регионе их пребывания. При этом доход не может превышать средней начисленной зарплаты в регионе.

Для контроля за соблюдением этого требования налоговые органы будут передавать в МВД сведения о заработке мигрантов за три, шесть, девять и 12 месяцев. Если доход окажется ниже установленного порога, трудовой договор иностранца расторгается, а срок его пребывания в стране сокращается.