Депутат Госдумы назвал атаку на «Голубой поток» энерготерроризмом

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов заявил, что удар украинских беспилотников по компрессорной станции «Краснодарская» газопровода «Голубой поток» следует расценивать как акт энергетического терроризма, направленный не только против РФ, но и против турецких партнеров, передает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел в момент проведения саммита НАТО в Турции. Ранее в «Газпроме» сообщили, что последствия атаки, произошедшей 7 июля, уже устранены, а поставки газа в Турцию не нарушены. Компания подтвердила, что технологический режим работы станции был восстановлен в штатном режиме.

«Голубой поток» мощностью 16 млрд кубометров газа в год и протяженностью 1213 км работает с 2003 года. Второй маршрут поставок — «Турецкий поток» — запущен в 2020 году. Его две нитки суммарной мощностью 31,5 млрд кубометров обеспечивают газом турецкий рынок и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на источник в правительстве, сообщило, что Турция занимается изучением поступающей информации об атаке беспилотных летательных аппаратов на инфраструктуру газопровода «Голубой поток».