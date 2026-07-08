Президент США Дональд Трамп искренне хочет хороших отношений с Россией, но американские лидеры никогда самостоятельно не управляли своей страной. Об этом рассказала в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кёппелю главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

По мнению журналистки, Дональду Трампу «не нужна война на Украине» и он действительно «искренне хочет поддерживать хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

«Хочет, чтобы две великие страны — США и Россия — были настоящими друзьями и партнерами. Такова моя точка зрения. Но я также считаю, что президенты США на самом деле не управляют своей страной и никогда ею не управляли», — заметила Маргарита Симоньян.

Главред Russia Today напомнила о так называемом «глубинном государстве» — deep state, а также о всевозможных внутренних и внешних кругах, которые, по ее словам, на самом деле и управляют Америкой.

«Я не специалист и не эксперт по американской политике, но мы видели слишком много подтверждений этому, чтобы полагаться на то, что президент США говорит или не говорит», — констатировала она.

Напомним, что 4 июля президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, американский лидер подтвердил готовность содействовать поиску путей разрешения украинского конфликта и прекращения огня.