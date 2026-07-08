Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что Европа отключила у себя все «разумные голоса», в том числе телеканал RT, и это стало главной ошибкой европейцев. Об этом она рассказала в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кёппелю.

По мнению Симоньян, мир сейчас близок к третьей мировой войне как никогда и находится «в паре метров от неизбежного». Главред RT заявила, что каждый шаг европейских стран по вооружению Украины приближает катастрофу.

«Возможно, остаются считаные недели или месяцы до неизбежной третьей мировой войны», - сказала Симоньян.

По ее словам, когда «великое ангельское терпение» России закончится, у страны не останется иного выбора, кроме как ответить - например, нанести удары по европейским военным заводам, которые производят оружие для Украины.

Главной ошибкой Европы главред RT назвала ущемление свободы слова и отключение «всех разумных голосов и в первую очередь RT». По мнению Симоньян, Европа «больше не может слышать разумные голоса». Она подчеркнула, что утверждения о планах России напасть на Европу - это ложь.

«У России нет никаких интересов в Европе. <…> Нам не нужна Эйфелева башня», - заявила Симоньян.

Комментируя роль США, Симоньян выразила мнение, что президент Дональд Трамп искренне хочет остановить конфликт и наладить партнерские отношения с Россией. Однако она усомнилась, что американские лидеры способны единолично принимать решения. По ее словам, реальная власть в Соединенных Штатах принадлежит влиятельным внутренним кругам, поэтому полностью полагаться на заявления президента США нельзя.