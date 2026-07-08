В Кремле рассчитывают, что Турция и другие страны повлияют на Киев, чтобы предостеречь его от ударов по международной энергетической инфраструктуре. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал атаку ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Голубой поток".

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Он указал, что в Москве неоднократно обращали внимание турецких коллег на опасную деятельность киевского режима, направленную против газовой инфраструктуры.

"Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность таких атак. Но, конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое влияние для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил агрессивность киевского режима и его склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы.