Москва неоднократно обращала внимание Анкары на «очень опасную деятельность» Украины и постоянные попытки атаковать объекты инфраструктуры газопроводов. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Сегодня беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая входит в инфраструктуру газопровода «Голубой поток». В «Газпроме» отметили, что целью удара был срыв бесперебойных поставок газа в Турцию.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал сегодня на брифинге сложившуюся ситуацию.

Украина атаковала российский газопровод в Турцию

«Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по «Голубому» и по «Турецкому потоку»», - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее в Будапеште назвали нападения Украины на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» атакой на суверенитет Венгрии.