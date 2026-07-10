ЦИК: в бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий

Процесс выдвижения кандидатов в Госдуму завершается, свои списки утвердили на съездах 11 партий. В ЦИК России считают, что новых участников предвыборной гонки уже не будет. Это все российские партии, которые имеют право участвовать в думских выборах без сбора подписей избирателей.

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Партии могут проводить предвыборные съезды до 11 июля включительно, напомнила глава комиссии Элла Памфилова на заседании в пятницу. Обязательная часть процедуры такого съезда - присутствие на нем представителя Центризбиркома. Причем уведомить комиссию о проведении съезда необходимо за два для до его проведения.

"Вчера, то есть 9 июля, к нам больше не поступило ни одной заявки", - сообщила Памфилова. "Будем считать, что те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, то в бюллетене уж точно не будет больше 11 партий. Это я уже могу сказать на 200%", - добавила глава ЦИК и пожелала уже участвующих в выборах партиям успешного прохождения следующих этапов думской гонки.

Напомним, как проходит период выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва. Указ президента о назначении выборов был опубликован 16 июня. Съезды упомянутых партий проходили с 20 июня по 4 июля. Почти все партии уже представили документы на заверение списков в ЦИК, в пятницу это сделает "Родина", в ЦИК до 18.00 12 июля ждут еще "Зеленых" и Партию прямой демократии.

Сейчас Центризбирком проводит процедуру заверения списков, после чего начнется этап регистрации. Пока комиссия заверила списки КПРФ и ЛДПР, сегодня в повестке "Единая Россия", "Новые люди" и "Яблоко".

Добавим, что все упомянутые 11 партий обладают парламентской льготой, то есть имеют право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора списков избирателей. Пять из них уже имеют фракции в нижней палате федерального парламента, еще шесть представлены законодательных собраниях регионов.