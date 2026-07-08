В России ответили на обращение генсека НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на обращение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о намерении альянса защищать каждый дюйм своей территории.
В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметила, что такими заявлениями в НАТО пытаются объяснить людям, зачем они платят такие колоссальные взносы в блок.
Депутат добавила, что здравомыслящие люди на Западе понимают, что Россия не собирается нападать на альянс.
«Я думаю, что наш президент уже все объяснил Трампу — какие у нас цели и почему. Трамп таких заявлений и не делает. Он говорит, что необходимо мирное соглашение. А они его убеждают, что нужна война. По-моему, у нас есть чем заниматься и без них», — Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам.
Ранее Рютте в своем обращении к России на полях саммита в Анкаре заявил, что альянс намерен защищать каждый дюйм своей территории.
По его словам, НАТО придерживается исключительно оборонительной политики. Рютте также выразил ожидание, что в итоговой декларации саммита Россия будет названа «долгосрочной угрозой».