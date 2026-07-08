Музей-панорама "Оборона Севастополя" будет восстановлен как символ стойкости и мужества российского народа, а враги "захлебнутся в своей злобе".

Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.