Нарышкин: враги России "захлебнутся в своей злобе"
Музей-панорама "Оборона Севастополя" будет восстановлен как символ стойкости и мужества российского народа, а враги "захлебнутся в своей злобе".
Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Я хочу выразить уверенность в том, что и музей "Оборона Севастополя", и знаменитое полотно должны и обязательно будут восстановлены как символ стойкости и мужества российского народа, а враги захлебнутся в своей злобе", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного проблемам изучения, сохранения и восстановления объектов культурного наследия.