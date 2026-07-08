Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что взрыв в Монако, по ее мнению, не станет единственным подобным эпизодом, инициатором которых может выступать Украина, передает РИА Новости.

Дипломат также провела параллель между этим инцидентом и атаками на «Северные потоки». Она отметила, что, с ее точки зрения, подобные действия являются следствием идеологической политики украинского руководства, которое она охарактеризовала как нацистское.

При этом Захарова подчеркнула, что западные страны, которые, по ее словам, «отменили» собственную историю, не обращали внимания на соответствующие тенденции на Украине.

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Взрыв в Монако прогремел 29 июня. Местные власти сообщили, что пострадали три человека — мужчина, женщина и ребенок. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо опроверг квалификацию случившегося как теракта.

В то же время французская газета Figaro писала, что местные следователи рассматривают версию причастности СБУ к организации взрыва, возможно, как предупреждение украинскому бизнесмену Вадиму Ермолаеву, который, по данным СМИ, оказался в числе пострадавших.