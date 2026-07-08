НАТО является полноценным участником конфликта на Украине и не предпринимает никаких усилий для примирения, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что если бы альянс на неделю прекратил поддержку Киева дронами и ракетами, Украине было бы нанесено поражение.

«Никаких усилий к примирению альянс, конечно, не предпринимает. Стоило бы на неделю прекратить поддержку Украины дронами и ракетами, и киевский режим пал бы, что само собой завершило бы конфликт. Но Западу нужно совсем другое окончание — в котором Россия была бы повержена, разделена на удельные княжества с возможностью для европейцев и американцев пользоваться нашими природными ресурсами. Такого не будет никогда», — сказал парламентарий.

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Пусть НАТО накачивает свои прокси-силы оружием и деньгами, однако русский солдат и не такие войны выигрывал. Оценивать альянс можно исключительно из окопов ВСУ и никак иначе, а все заявления о стремлении к миру — лишь прикрытие для продолжения боевых действий — Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.

Ранее высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что наиболее вероятным сценарием в конфликте России и Украины является позиционное противостояние в следующие полгода. По словам источника, Североатлантический альянс продолжит поддерживать усилия по переговорам и достижению мира на Украине. При этом он отметил, что первоначальные планы России относительно территорий «остаются в силе».