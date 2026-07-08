Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение ВСУ оставлять тела свои погибших военнослужащих не имеет аналогов в истории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что в истории человечества еще не существовало таких государств или социальных групп, которые сознательно бросали бы своих погибших. Она добавила, что даже в древние времена, задолго до появления мировых религий, люди всегда стремились забирать и хоронить убитых соплеменников.

«Я даже про народ не хочу говорить - образования такого не было, которое бы своих не забирало», - заключила Захарова.

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил о серьезных потерях среди украинских пограничников в Черниговской области. Речь шла о приграничном селе Бучки Новгород-Северского района.

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Собеседник агентства отметил, что тела погибших украинских пограничников не эвакуируют на протяжении нескольких месяцев. По его словам, они остаются в заброшенных домах, хотя возможность забрать их и передать близким есть.