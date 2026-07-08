Страны Североатлантического альянса будут гонять Владимира Зеленского как мячик для пинг-понга на саммите в Анкаре.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они будут друг другу жать руки. Они будут гонять Зеленского как мячик для пинг-понга цвета хаки, разыгрывая его в нужном для себя ключе. Все, как всегда", - сказала она в эфире радио Sputnik.

При это дипломат выразила уверенность, что в кулуарах Запад поставит вопрос о киевском терроризме.