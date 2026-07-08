Захарова: страны НАТО будут гонять Зеленского на саммите как мяч для пинг-понга
Страны Североатлантического альянса будут гонять Владимира Зеленского как мячик для пинг-понга на саммите в Анкаре.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они будут друг другу жать руки. Они будут гонять Зеленского как мячик для пинг-понга цвета хаки, разыгрывая его в нужном для себя ключе. Все, как всегда", - сказала она в эфире радио Sputnik.
При это дипломат выразила уверенность, что в кулуарах Запад поставит вопрос о киевском терроризме.
"Террористический монстр, которого вспоил и вскормил коллективный Запад, доберется и до них. Он добрался до них, до вот этого образования, которое называется Княжество Монако", - указала она. "Те, кто их [киевский режим] с руки кормил, теперь эту руку не видят, потому что она покусана и часть от нее уже оторвана", - добавила Захарова.