Полянский высказался об отсутствии реакции на трагедию в Старобельске

ОБСЕ фактически не отреагировала на трагедию в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР), ограничившись призывом швейцарского председательства к объективному расследованию, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Об этом пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

«Старобельск вообще все проигнорировали. Максимум швейцарское председательство призвало к объективному расследованию», — высказался он. Полянский добавил, что «на этом все закончилось».

Ранее Полянский заявил, что террористический акт в Старобельске — это неприятная правда, которую на Западе стараются не замечать. По его словам, в этом можно было убедиться, когда западные журналисты «под надуманными предлогами отказались ехать на место трагедии».