Европа саморазрушается, но бюрократы Евросоюза не желают ее спасать, а лишь «промывают мозги» европейцам, заявил в соцсети Х глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 7 июля, в ходе переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предположил, что если Европа не наведет порядок в вопросах миграции и энергетики, то европейская цивилизация как таковая исчезнет.

Дмитриев отметил, что американский лидер открыто, четко назвал проблемы, которые ставят под угрозу существование Евросоюза.

«Между тем европейская бюрократия отказывается признавать или исправлять какие-либо ошибки и занимается «промыванием мозгов» европейцам, внушая им самоуспокоенность, в то время как Европа саморазрушается», — констатировал глава фонда.

Ранее Дмитриев сообщил, что европейцы в целом поняли, какие риски несет миграционный кризис. Вместе с тем, добавил он, еврочиновники «либо медленно учатся, либо стремятся к саморазрушению».

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По его словам, ключевыми проблемами ЕС также являются рост преступности, деиндустриализация, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместная цензура.