Российская Федерация слишком велика, чтобы европейские страны могли ее игнорировать, рассказал в беседе с журналистами швейцарского портала Weltwoche пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Корреспонденты издания задали представителю Кремля ряд вопросов об отношениях Москвы и Киева, парижской встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также о том, в чем, по его мнению, кроется причина негативного отношения к России со стороны Европы.

«Россия слишком велика, чтобы Европа могла ее игнорировать. Европа предпочитает уделять России повышенное внимание, и ей очень удобно создавать из России образ угрозы», — разъяснил Песков.

По его данным, главы государств и правительств европейских стран излишне склонны к популизму, поиску внешних врагов, стремятся обосновать затраты на оборону мнимой угрозой со стороны России.

Пресс-секретарь отметил, что есть и исторические причины. Кроме того, добавил он, некоторые политические силы в Европе стремятся к реваншу.

Ранее британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд сообщили, что Запад ненавидит Россию, потому что та «следует собственным курсом и не делает то, что ей говорят».

Песков раскрыл, что произошло на встрече Путина и Зеленского

По их мнению, США желают сохранить свою экономическую гегемонию, вернуть Россию на свободный рынок. Вместе с тем, уточнили они, рыночная экономика должна будет действовать только в России, США и сейчас и в дальнейшем будут отстаивать свои интересы.