Владимир Зеленский пытался спорить на первой и единственной встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году, рассказал журналистам Weltwoche пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что встреча прошла в Париже в 2019 году. Перед ней эксперты тщательно проработали все пункты совместного заявления сторон.

«Тогда в Париже было обсуждение минских договоренностей и был проект совместного заявления, который был согласован экспертами до встречи», — разъяснил Песков.

Во встрече участвовали Путин, Зеленский, бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, пояснил пресс-секретарь.

«Они сели за стол. И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: «послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим?» — рассказал Песков.

Профайлер Руслан Панкратов ранее сообщил, на фоне дискуссии о новой встрече Путина и Зеленского, что украинский лидер в Париже в 2019 году вел себя как «радостный мальчик», оказавшийся наконец в центре внимания.

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Эксперт отметил, что у Путина в тот день в глазах читалось не пренебрежение, а нечто иное — общечеловеческое разочарование и усталость, ведь речь шла о сотнях жизней, о горе, разрушенных домах, сломанных судьбах.