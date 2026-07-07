Российская армия освободила Константиновку, которую киевский режим на протяжении 12 лет превращал в неприступную крепость. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

"Буквально пару дней назад наши военные сообщили о взятии очень важного города в Донбассе, - указал Песков. - Константиновки. С 2014 года [ВСУ] превращали этот город в неприступную крепость. С 2014 года. И, несмотря на это, его удалось освободить".