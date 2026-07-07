Решение о проведении спецоперации на Украине было вынужденным, так как ни Европа, ни США не слушали Россию. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Его (решение. — RT) вынуждены были принять с учетом опыта ведения переговоров с европейскими столицами и с Соединёнными Штатами. Как только вы понимаете, что вас никто не будет слушать, вы предпринимаете решительные шаги», — подчеркнул Песков.

Также Песков заявил, что боевые действия на Украине будут остановлены «на следующий день» после вывода ВСУ из российских регионов.