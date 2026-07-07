Главный урок последних лет — Запад меньше всего мира, и подчиняться ему необязательно. Об этом в интервью изданию Die Weltwoche заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он [Запад] не должен диктовать свои правила всему остальному человечеству», — подчеркнул Песков.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что архитектура формирующегося многополярного мира должна строиться по нормам ООН, на принципе равной и неделимой безопасности и учитывать права народов самим определять свою судьбу.

В конце мая Путин в телеграмме участникам форума «Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность» заявил, что сегодня важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии.