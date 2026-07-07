Песков: происходящее в Европе похоже на события 30-х годов прошлого века

Милитаризация Европы напоминают события 30-х годов XX века и вызывают обеспокоенность Москвы. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, нам не хотелось бы увидеть ситуаций, подобных тем, что были в середине 30-х годов прошлого века. Но многое очень похожее происходит прямо сейчас, - подчеркнул он. - И то, что мы видим, - процесс милитаризации Европы и процесс создания врага в нашем лице - конечно, это нас тревожит. Это предмет обеспокоенности для нас".