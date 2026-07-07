Российские военные после освобождения Константиновки намерены освободить Краматорск и Славянск, после чего вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена.

Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всего пару дней назад наши военные доложили о взятии очень важного города в Донбассе, - сказал Песков, говоря о Константиновке. - Теперь они собираются освободить еще два важных города - Краматорск и Славянск. После этого вся территория Донецкой Республики будет освобождена", - добавил он.

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