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Песков: Россия адаптировалась к новым условиям СВО и может её продолжать

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Россия адаптировалась к новым условиям спецоперации и может позволить себе её продолжать, заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле заявили об адаптации России к условиям СВО
© РИА Новости
«Мы достаточно сильны. Мы адаптировались к новым условиям этой войны с точки зрения экономики, способа принятия решений», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Россия может позволить себе продолжение боевых действий и продвигается вперёд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для Украины стремительно ухудшается и Киев теряет одну территорию за другой.