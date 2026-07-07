В Кремле заявили об адаптации России к условиям СВО

Россия адаптировалась к новым условиям спецоперации и может позволить себе её продолжать, заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы достаточно сильны. Мы адаптировались к новым условиям этой войны с точки зрения экономики, способа принятия решений», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Россия может позволить себе продолжение боевых действий и продвигается вперёд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для Украины стремительно ухудшается и Киев теряет одну территорию за другой.