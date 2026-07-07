Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche сделал заявление о возможном начале третьей мировой войны.

По его словам, ее никогда не начнет Россия.

«Мы будем принимать меры для собственной безопасности, но мы никогда не начнем третью мировую войну», — обозначил Песков.

Слухи о начале третьей мировой войны опровергли

Он также подчеркнул, что Россия перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине говорила об угрозе своей безопасности, но ее никто не слушал.