В Кремле сделали заявление о возможном начале третьей мировой войны
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche сделал заявление о возможном начале третьей мировой войны.
По его словам, ее никогда не начнет Россия.
«Мы будем принимать меры для собственной безопасности, но мы никогда не начнем третью мировую войну», — обозначил Песков.
Слухи о начале третьей мировой войны опровергли
Он также подчеркнул, что Россия перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине говорила об угрозе своей безопасности, но ее никто не слушал.