Песков: РФ не во всем согласна с Трампом, но приветствует его желание к диалогу

Россия может не во всем быть согласна с президентом США Дональдом Трампом, но приветствует его желание вести диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу Die Weltwoche.
Представитель Кремля отметил, что американский лидер сильно отличается от европейских политиков. "Он предпочитает решать проблемы - и решать их путем диалога. Это совпадает с нашей позицией", - отметил он.
"Мы вовсе не обязаны во всем соглашаться друг с другом. Пусть мы будем расходиться во мнениях по всем вопросам - главное, чтобы мы продолжали разговаривать. И такой подход мы, безусловно, можем только приветствовать", - резюмировал Песков.