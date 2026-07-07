Песков: РФ не во всем согласна с Трампом, но приветствует его желание к диалогу

Россия может не во всем быть согласна с президентом США Дональдом Трампом, но приветствует его желание вести диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу Die Weltwoche.

Представитель Кремля отметил, что американский лидер сильно отличается от европейских политиков. "Он предпочитает решать проблемы - и решать их путем диалога. Это совпадает с нашей позицией", - отметил он.