СМИ: Володин пообещал депутатам Госдумы досрочные премии

Председатель Государственной думы восьмого созыва Вячеслав Володин пообещал, что депутаты получат ежегодные премии в начале сентября 2026 года — до парламентских выборов, запланированных на 20 сентября. Об этом во вторник, 7 июля, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на осведомленный исчтоник.

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По данным журналистов, такое решение было принято на закрытом заседании нижней палаты парламента. Обычно премии выплачиваются по итогам года, но в этот раз их выплатят досрочно, чтобы можно было использовать на выборах. Но на этот раз ускорить процесс удалось с помощью экономии средств в размере двух миллиардов рублей.

При этом в 2025 году экономия составила 1,5 миллиарда рублей, а в 2026-м — два миллиарда рублей. Премии могут получить все парламентарии, независимо от фракционной принадлежности. Однако их размер будет варьироваться и зависеть от выполнения определенных показателей эффективности, которые определяет руководство Госдумы, говорится в материале.

Президент России Владимир Путин 11 июня провел оперативное совещание Совета безопасности, темой которого стало обеспечение общественной безопасности во время подготовки к сентябрьским выборам. Он подчеркнул, что предстоящее голосование — важнейшее политическое событие в жизни страны.

Президент России 1 апреля во время встречи с представителями ЦИК акцентировал внимание на необходимости обеспечения суверенитета выборов в Государственную думу. Он заявил, что ни одна внешняя сила не должна иметь возможности влиять на ход или результаты голосования граждан.