Лавров оценил юмор Рютте

Лавров усомнился, что Рютте взяли бы на работу в украинский "Квартал-95"
Пытающегося постоянно шутить генсека НАТО Марка Рютте вряд ли бы приняли на работу в украинскую студию «Квартал 95», в свое время возглавляемую Владимиром Зеленским. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам российского министра, Рютте выработал свой стиль, который призван, вероятно, продемонстрировать артистические способности генсека в жанре сатиры и иронии, которые высказываются в том числе в отношении России всегда свысока.
«Я не уверен, что 'Квартал-95' взял бы его на работу, но сейчас он, как раз, вот юмор, сатира», – отметил Лавров.
При этом бывший руководитель «Квартала 95» Зеленский сейчас играет глубоко трагического персонажа, добавил российский министр.
Лавров не раз критиковал Рютте за попытки юморить по разным поводам. Так, в марте 2025 года, глава МИД РФ назвал генсека НАТО «смешным и жалким» человеком за просьбу Рютте к президенту США Дональду Трампу «не впутывать НАТО в тему Гренландии». Лавров также назвал это «позорным явлением».
До этого на Мюнхенскoй конференци и по безопасности Рюттe рассказал о общении с песо̀м Патроном. Он сообщил, что «посмотрел псу Патрону в глаза», и тот сказал, «что мы никогда не сдадимся». Генсек встречался с животным в начале февраля в Черниговской области во втрое дни визита на Украину.
В Совфеде позднее отметили, что «шуткa не удалась», а сидевший рядом президент Владимир Зеленский только «кисло улыбался».
Ранее Рютте заявил союзникам по НАТО, что Трамп был прав.