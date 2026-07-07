Пытающегося постоянно шутить генсека НАТО Марка Рютте вряд ли бы приняли на работу в украинскую студию «Квартал 95», в свое время возглавляемую Владимиром Зеленским. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра, Рютте выработал свой стиль, который призван, вероятно, продемонстрировать артистические способности генсека в жанре сатиры и иронии, которые высказываются в том числе в отношении России всегда свысока.

«Я не уверен, что 'Квартал-95' взял бы его на работу, но сейчас он, как раз, вот юмор, сатира», – отметил Лавров.

При этом бывший руководитель «Квартала 95» Зеленский сейчас играет глубоко трагического персонажа, добавил российский министр.

Лавров не раз критикова‌л Рютте за попытки юморить по разным поводам. Так, в марте 2025 года, глава МИД РФ назвал генсека НАТО «смешным и жалким» челове­ком за просьбу Рютте к президе­нту США Дональду Трампу «не впутывать НАТО в тему Гренландии». Лавров также назвал это «позорным явлени­ем».

До этого на Мюнхенскoй конференци и по безопа­сности Рюттe расска­зал о обще­нии с песо̀м Патроном. Он сооб­щил, что «посмот­рел псу Патро­ну в глаза», и тот ска­зал, «что мы никогда не сда­димся». Генсек вст­речался с животны­м в нача­ле феврал‌я в Чер­нигов­ской обла­сти во втрое дни визи­та на Украи­ну.

В Совфе­де позд­нее отме­ти­ли, что «шу­ткa не уда­лась», а сидев­ший ря­дом президе­нт Владими­р Зе­ленский толь­ко «кисло улыба­лся».

Ранее Рютте заявил союзникам по НАТО, что Трамп был прав.