Лавров раскритиковал ООН из-за запроса по Буче

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом сообщил, что ООН уклоняется от ответа на официальный запрос Москвы относительно списков погибших в Буче, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, он поднимал этот вопрос как публично, так и в личной беседе с генсеком организации Антониу Гутеррешем, однако реакции не последовало. Как отметил дипломат, ООН «уходит в сторону, не отвечает на официальный запрос в управление верховного комиссара по правам человека ООН».

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя информировал, что Лавров направил Гутеррешу письмо по поводу событий в Буче еще 1 мая, и российская сторона ожидает предметного ответа, а не формальных отписок.

Встреча Лаврова с председателем комиссии Афросоюза началась с переговоров тет-а-тет, после чего они продолжились в расширенном формате. Позднее во вторник глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом.

Эфиопия стала первым пунктом африканского турне министра, которое проходит на этой неделе. Предыдущий визит Лаврова в эту страну состоялся четыре года назад — в июле 2022-го.