Россия на саммите в Анкоридже согласилась с компромиссными предложениями США — иные интерпретации неуместны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы, в отличие от других наших собеседников, договорённости уважаем... На Аляске 15 июля прошлого года нам были сделаны компромиссные предложения... Мы с ними согласились. Все иные интерпретации... я считаю неуместными», — сказал он.

Лавров добавил, что на Аляске россиян заверили в том, что Владимир Зеленский будет выполнять рекомендации США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва поддерживает контакты с Вашингтоном по рабочим каналам.