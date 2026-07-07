Володин: будущее есть только у суверенных государств

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будущее есть только у независимых государств, а народы должны сами определять свою судьбу. Об этом он сказал на открытии выставки, посвящённой 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро.

«Будущее есть только у суверенных... государств», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, именно в этом заключалась цель жизни кубинского лидера.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что западным государствам следует быть скромнее и прекратить диктовать суверенным странам свои условия.