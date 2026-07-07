Песков: просьбы Киева об оружии не помешают продолжению СВО до достижения целей
Постоянные просьбы Киева о поставках новых вооружений никак не помешают продолжению Россией СВО до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский обвинил западные государства в невыполнении обещаний по поставкам ракет Украине.
Газета Politico писала, что участники саммита НАТО в Анкаре 7—8 июля намерены пообещать Украине военную помощь в размере €70 млрд в текущем году.