В Кремле заявили, что будут с интересом отслеживать саммит стран НАТО

В Кремле заявили, что саммит стран НАТО, который открылся в Анкаре, вызывает очень большой интерес, в том числе и со стороны Москвы. Об этом пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сказал российским журналистам.

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"Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет поступать из Анкары", - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что в ходе подготовки к этому саммиту в Москве уже слышали очень много заявлений, которые касались России, и они были конфронтационного характера. Он добавил, что в Кремле будут следить за тем, в какие документы это все выльется по итогам работы саммита.