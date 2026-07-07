Песков подтвердил предпочтение мирного урегулирования конфликта на Украине

Россия продолжает считать политико-дипломатический путь на Украине основным вариантом выхода из конфликта и рассчитывает на успешные усилия американской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Россия по-прежнему рассматривает политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Украине как наиболее предпочтительный вариант, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам:

«Для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами».

Он подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к мирному решению ситуации на Украине и напомнил, что об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин. По словам Пескова, российская сторона по-прежнему настроена на такой формат завершения конфликта.

Песков также сообщил, что Москва поддерживает рабочие контакты с Вашингтоном по теме украинского урегулирования. Он выразил надежду, что усилия США по выводу ситуации на мирный трек развития в итоге увенчаются успехом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили украинское урегулирование.

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России достичь мира на Украине политико-дипломатическим путем при одновременном продолжении спецоперации.

Ранее он на брифинге подтвердил предпочтение политико-дипломатических методов урегулирования и открытость Москвы к переговорам по обеспечению национальных интересов.