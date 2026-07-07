В западных странах утвердилась жесткая цензура с использованием мер давления против неугодных СМИ. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, пишет РИА Новости.

В ходе презентации совместного доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах Лукьянцев обратил внимание на то, что на Западе утрачивается свобода мнений.

«В западных странах утвердилась жесткая цензура и подавление инакомыслия, что проявляется в использовании санкций и других неправомерных мер против СМИ и журналистов», - отметил он.

Ранее европейскими странами в рамках антироссийских санкций был введен запрет вещания в Евросоюзе для крупных российских госканалов. А США ввели санкции против российских медиахолдингов МИА «Россия сегодня» (агентства РИА Новости и Sputnik), АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT и видео-агентство Ruptly) и НКО «Евразия». В Госдепе отметили, что Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах именно из-за деятельности российских журналистов.