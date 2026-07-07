Власти Латвии, Литвы и Эстонии открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая таким образом "окончательно решить русский вопрос". Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах.

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"В дополнение к этому прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос", - отметил Лукьянцев.

Подобные действия являются частью курса на вытеснение русскоязычного населения, который проводится прибалтийскими странами при попустительстве Брюсселя. На Смоленской площади неоднократно указывали на дискриминационную политику республик в отношении национальных меньшинств, включая ограничения в трудовых правах, образовании и доступе к гражданству.

Кроме того, в МИД обращали внимание на то, что прибалтийские государства все чаще используются для провокаций, включая запуски беспилотников в направлении РФ. НАТО на протяжении последних лет ведет наращивание военного контингента у границ России. На саммите альянса в Анкаре, как ожидается, будет также рассматриваться вопрос об усилении восточного фланга.