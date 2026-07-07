Актер из «Реальных пацанов» и игрок КВН поборется за место в Госдуме

Пермское отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло актёра и депутата Армена Бежаняна, известного по роли Арменки в популярном сериале «Реальные пацаны», кандидатом в депутаты Государственной думы по 62-му округу. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники, близкие к федеральному руководству партии.

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Как отмечается, Бежанян вступил в ряды «Справедливой России» лишь в прошлом месяце, однако уже получил поддержку пермских эсеров. В настоящее время он занимает пост заместителя председателя Думы Осинского муниципального округа, где работает в коллегиальном органе из 15 депутатов.

Армену Бежаняну 64 года. Он родился в Ереване, а в конце 1990-х годов переехал в пермский город Оса, где начал трудовую деятельность у своего брата — в сети придорожных кафе, занимаясь логистикой и авторемонтом. Позже он устроился инженером на лесопредприятие, а в 2007 году возглавил Осинский лесхоз и основал несколько компаний по лесозаготовке.

В Пермском крае Бежанян известен не только как предприниматель и общественный деятель, но и как большой энтузиаст КВН. На протяжении многих лет он активно поддерживал местные команды — в частности, помогал осинским игрокам, а также оказывал финансовую поддержку Игорю Караваеву, известному как Игорь Саныч из команды «Сборная Пермского края» в Высшей лиге. Местные СМИ писали, что Бежанян продал собственный автомобиль, чтобы оплатить поездку осинской команды на фестиваль в Сочи.

Сам актер также пробовал свои силы на сцене КВН. В 2023 году он дебютировал в Высшей лиге в составе команды «Без вариантов», однако коллективу не удалось пройти дальше 1/8 финала.

Широкую известность Бежаняну принесла роль Арменки — мужа матери главного героя Коляны — в комедийном ситкоме «Реальные пацаны», который вышел на экраны в 2010 году и завоевал популярность по всей стране. В последнее время актер-депутат также снимался в проекте «Интересное положение».

В случае победы на выборах Бежанян может стать еще одним ярким представителем шоу-бизнеса в российском парламенте, продолжая свою общественную и политическую карьеру, начатую на муниципальном уровне.